حسين علوان حسين - الحور العين / 3-3

2020/03/30 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_علوان_حسين انقضت سنوات ثلاث من مدة محكومية داشر ، لم يفوّت الشيخ عبد الباري ليلة واحدة منها دون أن يمضيها باللواط به و التمتع بتلمس و مصمصة و قرص و عض كل أجزاء جسده مثل ديدن الضباع .و لم يكن الشيخ يشبع البتة من مجامعته ، متفنناً في اختراع الأوضاع التي بات داشر يحفظ أرقامها عن ظهر قلب .و شيئاً فشيئاً ، بدأ داشر يستجيب لدفئه و رقته و حنانه ، فغدى مخنثاً تماماً .في ضحى اليوم الأول من الأسبوع الأول من السن......

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