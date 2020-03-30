عصام مخول - يوم الارض الخالد – انتصار وحدة الصف الكفاحية

2020/03/30 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عصام_مخول يوم الارض الخالد – انتصار وحدة الصف الكفاحيةالجماهير العربية من نفسية النكبةإلى نفسية المواجهة والتصديلم يكن يوم الارض 30 آذار 1976 انفجارا عفويا للغضب الشعبي ردا على مشاريع التهويد العنصرية ومصادرة البقية الباقية من الارض العربية في اسرائيل فحسب، على الرغم من أن مشروع المصادرة ومشروع تهويد الجليل العنصري الذي أعلن عنه في بداية العام 1975 تحت اسم مشروع التطوير كان المبرر المباشر لل......

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