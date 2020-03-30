عبد المهدي يعود إلى الواجهة من “نافذة كورونا”.. والعيون تتربص بأموال التبرعات

2020/03/30 | 15:45 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



من نافذة جائحة كورونا يعود رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، إلى تصدر المشهد، ...

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