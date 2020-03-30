2020/03/30 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الإثنين، تسيير رحلة استثنائية من الامارات الى العراق على متنها 280 عراقياً.

وقال الناطق باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان، أن الوزارة "وبالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل، والقنصلية العامة لجمهورية العراق في دبي، تسير أولى الرحلات الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في دولة الامارات العربية".

واشار الى أن الطائرة على على متنها نحو 280 مواطنا".

وفي يوم الخميس الماضي (26 آذار 2020) اعلنت وزارة الخارجية، إقلاع طائرة في رحلة استثنائية من مصر إلى العراق، تحمل 298 مواطناً عراقياً.

وقال المتحدث بإسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "ثالث رحلة جوية استثنائية انطلقت من القاهرة الى بغداد، على متنها مسافرون عراقيون عددهم 298".

بغداد اليوم-كربلاء

قررت خلية الأزمة في محافظة كربلاء، الإثنين، تميد حظر التجوال في المحافظة، الى الـ 11 من نيسان المقبل.

وذكرت الخلية، في بيان موجز، أنها "مددت حظر التجوال الى 11 من الشهر المقبل في كربلاء".

وكانت دائرة صحة مح

بغداد اليوم- بغداد

كشفت إدارة مجاري قضاء بعقوبة في محافظ ديالى، الاثنين (30 آذار 2020)، أن 30 عاملاً فقط في الدائرة بالقضاء يقدمون خدمة لـ 300 الف نسمة، لمنع خطر السيول والامطار.

وقال مدير مجاري بعقوبة وليد الزهيري في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان

بغداد اليوم- ميسان

اعلنت شركة نفط ميسان، الاثنين (30 آذار 2020)، تبرعها بمبلغ اثنين مليون دولار لتخصيصها ضمن مشاريع المساهمات الاجتماعية لحقول ميسان دعما لجهود دائرة صحة المحافظة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقال معاون مدير عام الشركة نفط ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسيير رحلة استثنائية من الامارات الى العراق على متنها 280 عراقياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسيير رحلة استثنائية من الامارات الى العراق على متنها 280 عراقياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).