عمليات كربلاء تقرر تهيئة 3 أفواج لنشرها في مداخل المحافظة لمنع دخول أي زائر

2020/03/30 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت قيادة عمليات كربلاء، الأثنين (30 آذار 2020)، تهيئة ثلاثة أفواج من القوات الأمنية لنشرها في مداخل المحافظة لمنع دخول أي زائر إلى كربلاء.

وقال مصدر في شرطة المحافظة في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة من إفواج الطوارئ وقوات المهامة الخاصة والشرطة المحلية نشرت في مداخل المدينة".

وتابع "وستتولى اغلاقها ومنع اي مواطن او زائر من الدخول، طيلة فترة الحظر وستستمر بذلك حسب توجيهات خلية الازمة".

وكانت خلية الأزمة في محافظة كربلاء،قررت، في وقت سابق من اليوم، تميد حظر التجوال في المحافظة، الى الـ 11 من نيسان المقبل.

وذكرت الخلية، في بيان موجز، أنها "مددت حظر التجوال الى 11 من الشهر المقبل في كربلاء".

وكانت دائرة صحة محافظة كربلاء، أعلنت يوم أمس الأول السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في المحافظة.

وذكرت الدائرة، في بيان، أنها "سَجلت (11) إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد".

واشارت إلى أن "إجمالي الإصابات المُسجَلة في المُحافظة ارتفع الى (41) حالة بضمنها (6) وفيات بسبب الفيروس".

بغداد اليوم- خاص

اعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، الأثنين (30 آذار 2020)، عن نسبة تطبيق حظر التجوال والاماكن الاكثر تطبيقا في المحافظة، فيما كشفت عن الفئات الاكثر خرقا للقرار.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة المحافظة عامر الركابي في حديث

بغداد اليوم- خاص

كشف مدير إعلام شرطة بغداد، الرائد عزيز ناصر، الاثنين (30 آذار 2020)، عن السبب الرئيس الذي يدفع الشباب لخرق قرار حظر التجوال في العاصمة بغداد.

وقال ناصر لـ(بغداد اليوم)، إن "فئة الشباب هم الاكثر خرقا لقرار حظر ا

بغداد اليوم- بغداد

تحدث قائد شرطة بغداد، اللواء الركن، ماجد الموسوي، الاثنين (30 اذار 2020)، عن الإجراءات المتبعة لمنع حصول "اكتظاظ" داخل مراكز الشرطة، وتلافي انتشار فيروس كورونا بين الموقوفين بسبب مخالفة حظر التجوال.

وقال الموسوي في

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