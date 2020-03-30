2020/03/30 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف،الاثنين (30 آذار 2020)، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء الفحوص...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا اليوم في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا اليوم في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).