على متن “رحلة استثنائية”.. العراق ينتظر وصول أكثر من 200 مواطن عالق في الإمارات

2020/03/30 | 15:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الخارجية العراقية عن استرجاع نحو 280 عراقيًا عالقًا في الامارات من خلال تسيير رحلة استثنائية إلى دبي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إن “وزارة الخارجية وبالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل والقنصلية العامة لجمهورية العراق في دبي تسير أولى الرحلات الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية لإعادة المواطنين العراقيين العالقين […]

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