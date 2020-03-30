حجر موظفين اثنين مشتبه بإصابتهم بكورونا في ذي قار

2020/03/30 | 15:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بحجر موظفين اثنين يشتبه باصابتهم بفيروس كورونا بمقر تابع لشركة بتروناس النفطية الماليزية في المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" انه "تم حجر موظفين اثنين بقضاء الفجر شمالي محافظة ذي قار أحدهم موظف في صحة المحافظة يشتبه باصابتهم بفيروس كورونا".

وأضاف ان "الموظفين تم حجرهم بمقر تابع لشركة بتروناس النفطية الماليزية بقضاء الرفاعي".

وفي سسياق آخر اشار المصدر الى ان "القوات الأمنية طوقت مدينة الثورة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة للتفتيش عن المشتبه به الهارب من مستشفى الحسين التعليمي ظهر اليوم".

يذكر إن محافظة ذي قار، شهدت صباح اليوم هروب أحد المصابين بفيروس كورونا من المستشفى.

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