سويسرا تسجل 38 وفاة وأكثر من ألف اصابة جديدة بكورونا

2020/03/30 | 15:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مكتب الصحة العامة في سويسرا، اليوم الاثنين، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 295.

وأضاف مكتب الصحة، في بيان له، أن "البلاد سجلت 38 وفاة و1139 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" ليرتفع الإجمالي إلى 295 وفاة و15475 إصابة"، مشيرا إلى أنها ستنشر معلومات محدثة عن وضع انتشار المرض في البلاد في وقت لاحق اليوم.

وقالت الحكومة السويسرية، يوم الأربعاء الماضي، إنها توسع نطاق ضوابطها الحدودية لتشمل جميع الدول في منطقة شنغن الحدودية المفتوحة للمساعدة في حماية الناس من فيروس "كورونا"، في وقت تعمل على نشر المزيد من أجهزة التنفس التي قد تساهم في إنقاذ أرواح الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.

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