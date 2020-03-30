تصديق أقوال متهمين اثنين لإعتدائهم على احد منتسبي خلية الازمة بسامراء

2020/03/30 | 15:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق سامراء التابعة لرئاسة استئناف صلاح الدين الاتحادية اقوال متهمين اثنين عن جريمة الاعتداء على احد منتسبي خلية الازمة في مدينة سامراء.وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “المنتسب (المعتدى عليه) من قبل المتهمين ابلغهم بغلق المقهى العائدة لهم بحسب التعليمات الصادرة من قبل خلية […]

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