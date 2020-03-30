محافظ كربلاء يعلن تمديد حظر التجوال و منع اي وافد من دخول المحافظة

2020/03/30 | 15:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاثنين، عن تمديد حظر التجوال في المحافظة الى غاية 11 نيسان المقبل، مؤكداً منع دخول اي وافد الى المدينة.وقال الخطابي خلال مؤتمر صحافي في كربلاء : إنه “تقرر تمديد حظر التجوال في المحافظة الى … Readmore

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