2020/03/30 | 16:00 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة واسط: ارسلنا 400 عينة مشتبه إصابتها بكورونا لبغداد ثبت سلامة اغلبها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/30 | 16:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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