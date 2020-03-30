السعودية تعتزم زيادة صادرات النفط الخام إلى 10.6 مليون ب/ي بدءا أيار

2020/03/30 | 16:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مسؤول بوزارة الطاقة السعودية، الاثنين، إن المملكة تعتزم زيادة صادرات النفط الخام بدءا من أيار إلى 10.6 مليون برميل يوميا بفضل تقليص النفط المستخدم لتوليد الكهرباء للمنازل بالإضافة إلى انخفاض الاستهلاك المحلي.

وقال المسؤول "تأتي هذه الزيادة نتيجة إحلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الفاضلي، محل البترول، الذي كان يُستهلك لغرض إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المحلي على مشتقات البترول، جراء انخفاض حركة النقل بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا".

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