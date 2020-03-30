علاوي : البرلمان الحالي لايمثل الا 19 % من الشعب وهنالك جاعات مسلحة تمول من قبل وزارات لدولة

2020/03/30 | 16:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] دعا محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء المكلف السابق الى ابعاد العراق عن المحاصصة الحزبية من اجل النهوض بواقع البلد كاشفا عن وجود جماعات مسلحة تعتمد في تمويلها على اموال الوزارات ,موضحا ان البرلمان الحالي لايمثل الا نسبة 19% من الشعب العراقي

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