“الحل” يتحرى عن إصابة متظاهرين من بغداد بـ”كورونا”: هذه الحقيقة

2020/03/30 | 16:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال ساحات وميادين #التظاهرات_العراقية في مدن جنوب ووسط البلاد والعاصمة #بغداد، التي تفجّرت “انتفاضة أكتوبر” أو “ثورة تشرين” كما تُعرف محلياً، خارج سيطرة الحكومة رغم تراجع أعداد المتظاهرين والمعتصمين

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