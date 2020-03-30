شاهد بالفيديو: اطلاق سراح “مهدد الإسعاف”.. والاخير يقدم شكره إلى التيار الصدري والمحافظ!

2020/03/30 | 16:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفرجت القوات الأمنية عن الشخص الذي سبق وان هدد مفرزة طبية باطلاق النار عليها، خلال اداء عمليها لفحص أحد ذويه من المحجورين في المنزل.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، الافراج عن المعتقل “مهدد الفريق الطبي” في البصرة، متوجها الى منزله فيما قدم شكره إلى القوات الامنية ومستشفى الجمهوري والمحافظ والتيار الصدري […]

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