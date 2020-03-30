البنك المركزي ينفي اصابة العلاق بكورونا

2020/03/30 | 16:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفى البنك المركزي، اليوم الاثنين، اصابة محافظه علي محسن اسماعيل، بفيروس كورونا.وقال البنك في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "ينفي ما اشيع عن اصابة محافظه علي محسن اسماعيل، بفيروس كورونا".وأضاف انه "يؤكد سلامته الشخصيَّة وحرصه والتزامه بجميع اجراءات الوقاية وتعليمات الجهات المعنية".ودعا البنك "وسائل الإعلام على توخي الدقة أثناء تداول الانباء، وتلقيها من مصادرها، حرصاً على المصداقية أمام الرأي العام.

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