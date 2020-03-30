“العدل السورية” تمدد عطلة المحاكم والدوائر القضائية حتى منتصف “نيسان”

2020/03/30 | 16:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة العدل في #الحكومة_السورية، تمديد عطلة المحاكم والدوائر القضائية التابعة لها حتى تاريخ 16 من شهر نيسان/ أبريل المقبل.وكانت الوزارة قد أوقفت العمل في المحاكم والدوائر التابعة لها،

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