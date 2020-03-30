الصحة الكوردستانية تدعو العائدين للاقليم بعد 15 شباط للخضوع للفحص

2020/03/30 | 16:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاثنين المواطنين العائدين بعد منتصف شهر شباط الماضي الى الخضوع للفحوصات المختبرية للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد.

وجاء في نداء للوزارة ورد لشفق نيوز، انه "نسترعي انتباه المواطنين الذين كانوا قد سافروا الى خارج البلاد من تاريخ 15/2/2020 ولغاية الان الى الاسراع فورا للاتصال بالقرم 122 او مراجعة اي مركز للفحص من فيروس كورونا، مستثنية العائدين الذين فرض عليهم الحجر او خضعوا للفحوصات.

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