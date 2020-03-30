البنك المركزي يصدر بيانا بعد انباء عن اصابة محافظه بفيروس كورونا

2020/03/30 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدر البنك المركزي، الإثنين 30-3-2020، بيانا بعد انباء عن اصابة محافظه، علي محسن اسماعيل، بفيروس كورونا.

وقال مصدر مخول من البنك، في بيان أن "البنك المركزي ينفي ما اشيع عن اصابة محافظه، علي محسن اسماعيل، بفيروس كورونا، ويؤكد سلامته الشخصيَّة وحرصه والتزامه بجميع اجراءات الوقاية وتعليمات الجهات المعنية".

واضاف، ان "البنك في الوقت الذي يتمنى فيه السلامة لجميع العراقيين، يحث وسائل الإعلام على توخي الدقة أثناء تداول الانباء، وتلقيها من مصادرها، حرصاً على المصداقية أمام الرأي العام".

وكانت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء عن اصابة محافظ البنك المركزي، علي العلاق، وعائلته بفيروس كورونا.

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الإثنين، تسيير رحلة استثنائية من الامارات الى العراق على متنها 280 عراقياً.

وقال الناطق باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان، أن الوزارة "وبالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل، والقنصلية العامة لجمهور

بغداد اليوم-كربلاء

قررت خلية الأزمة في محافظة كربلاء، الإثنين، تميد حظر التجوال في المحافظة، الى الـ 11 من نيسان المقبل.

وذكرت الخلية، في بيان موجز، أنها "مددت حظر التجوال الى 11 من الشهر المقبل في كربلاء".

وكانت دائرة صحة مح

بغداد اليوم- بغداد

كشفت إدارة مجاري قضاء بعقوبة في محافظ ديالى، الاثنين (30 آذار 2020)، أن 30 عاملاً فقط في الدائرة بالقضاء يقدمون خدمة لـ 300 الف نسمة، لمنع خطر السيول والامطار.

وقال مدير مجاري بعقوبة وليد الزهيري في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان

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