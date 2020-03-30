شاهد.. الشخص الذي هدد الكوادر الصحية في البصرة يعتذر بمقطع فيديو بعد إطلاق سراحه

2020/03/30 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

قدم الشخص الذي هدد الكوادر الطبية بعد قدومها لحجر أحد افراد عائلته في محافظة البصرة، بإطلاق الرصاص عليهم، اعتذاره بمقطع فيديو بعد إطلاق سراحه.

وكان محافظ البصرة اسعد العيداني أعلن، الاثنين، موعد اطلاق سراح الشخص الذي هدد الكوادر الطبية بعد قدومها لحجر أحد افراد عائلته في المحافظة، بإطلاق الرصاص عليهم.

وقال العيداني في حديث لـ (بغداد اليوم)، "ابلغت رئيس هيأة استئناف البصرة بالتنازل عن الشكوى المقدمة ضد الشخص الذي تهجم على الكادر الطبي".

واضاف، انه "سيتم اطلاق سراحه اليوم الاثنين".

وكانت شرطة محافظة البصرة اعلنت، الأحد (29 اذار 2020)، إلقاء القبض على شخص هدد الكوادر الطبية بعد قدومها لحجر أحد افراد عائلته في المحافظة، بإطلاق الرصاص عليهم.

وقالت شرطة البصرة، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص متستر على امرأة يشتبه بإصابتها بفايروس كورونا، والتهجم على الكادر الطبي، وتهديدهم بالسلاح".

وأضاف: "تم على الفور تشكيل قوة من الأمن الوطني وقسم شرطة البلدة الثانية وافواج الطوارئ ومداهمة المتهم وإلقاء القبض عليه".

وفيما اشارت الى "إحالته الى الجهات المختصة للتحقيق معه"، أهابت بـ "المواطن البصري الواعي الذي دائما ما يكون المساند والمتعاون مع إخوانه من رجال الامن والكوادر الصحية الذين ما وجدو الا لسلامته".

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا شريطا مصورا، مساء السبت، يثق تهديد أحد المواطنين بإطلاق النار على سيارة إسعاف وكادرها، قدموا لفحص امرأة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، قبل ساعات من تداول شريط مصور آخر يوثق إلقاء القبض على الشخص نفسه.

وفي صباح الاحد، نشر أطفال الشخص الذي هدد الكوادر الطبية، شريطا مصوراً طالبوا فيه بإطلاق سراح والدهم، قائلين إن والدهم لديه "حالة عصبية"، وأمهم مصابة بفيروس كورونا، ولا أحد يعينهم.

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