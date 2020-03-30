2020/03/30 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعلنت خلية ازمة محافظة الديوانية، الأثنين (30 آذار 2020)، إصابة طبيب بمستشفى الشامية&nb...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إصابة طبيب في الديوانية بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم – الديوانية
اعلنت خلية ازمة محافظة الديوانية، الأثنين (30 آذار 2020)، إصابة طبيب بمستشفى الشامية&nb...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إصابة طبيب في الديوانية بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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