إصابة طبيب في الديوانية بفيروس كورونا

2020/03/30 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – الديوانية

اعلنت خلية ازمة محافظة الديوانية، الأثنين (30 آذار 2020)، إصابة طبيب بمستشفى الشامية&nb...





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