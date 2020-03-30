نيمار ينفي مخالفة قواعد الحجر الصحي

2020/03/30 | 16:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة نفي المهاجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أنه خالف قواعد الحجر الصحي وتعليمات الحد من الاختلاط، بسبب انتشار فيروس كورونا لدى عودته إلى بلاده ونشره صورا على “إنستغرام” يظهر فيها وهو يستمع بأشعة الشمس ويلعب الكرة مع مجموعة من الأصدقاء.وقال نيمار (28 عاماً) […]

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