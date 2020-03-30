2020/03/30 | 16:25 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

قال الزبيدي في تدوينة له اليوم "يراھن من يروج للانقلاب المزعوم، او يستخدمه فزاعة على محورين أساسيين ھما (الادوات والخلافات) وبالاخص الخلافات الشيعية منھا، والتي خرجت عن نطاق المنطق، واصبحت خلافات شخصية بل ذھبت الى ابعد من ذلك لتصبح حلقة من المطالب ترفعھا جھة وتخفضھا جھة اخرى

وأضا...

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