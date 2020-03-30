2020/03/30 | 16:25 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

عبرت برجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، التي تعيش في قصر الاليزية عن استياءها من حظر التجول الذي فرضته السلطات الفرنسية، لمكافحة وباء فيروس كورونا.

ويتألف القصر من 365 غرفة، من مكاتب وصالونات وغرف نوم، ويخدم فيه نحو 800 عنصر، من بينهم 320 جندياً، والعديد من الحدائق...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في قصرها الملكي المكون من 300 غرفة .. زوجة الرئيس الفرنسي تصرح "اشعر بصعوبة العيش مع حظر التجوال" !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في قصرها الملكي المكون من 300 غرفة .. زوجة الرئيس الفرنسي تصرح "اشعر بصعوبة العيش مع حظر التجوال" !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).