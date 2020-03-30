البنك المركزي يعلق على انباء اصابة محافظه علي العلاق بـ”كورونا”

2020/03/30 | 16:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نفى البنك المركزي اصابة محافظه علي العلاق بفيروس كورونا.وقال مصدر مخول في البنك المركزي، إن “البنك ينفي ما اشيع عن اصابة محافظه علي محسن اسماعيل، بفيروس كورونا، ويؤكد سلامته الشخصيَّة وحرصه والتزامه بجميع اجراءات الوقاية وتعليمات الجهات المعنية”.وأكد أنه “في الوقت الذي يتمنى فيه السلامة لجميع العراقيين يحث البنك المركزي […]

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