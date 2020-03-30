بعد انسحابات التحالف .. هل القوات العراقية قادرة على حماية القواعد العسكرية؟

2020/03/30 | 16:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي، يوم الاثنين، قدرة القوات العراقية على حماية مواقعها وتسلم الملف الأمني بالكامل من التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الامريكية.

وقال الزوبعي لشفق نيوز، إن "قيادة العمليات المشتركة تسلمت اليوم الاثنين، موقع قوات التحالف الدولي في القصور الرئاسية بالموصل"، موضحا ان "قوات التحالف سلمت جميع مقراتها التي كانت تضم مستشارين عسكريين من مختلف الجنسيات".

وأضاف الزوبعي ان "القوات العراقية على اتم الاستعداد لتسلم الملف الامني كاملا وحماية مواقع المسؤولية دون الحاجة لأي قوة ساندة".

وكانت خلية الاعلام الامني قالت اليوم الاثنين، في بيان إنه ، "بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرى اليوم، إعادة الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف الدولي داخل معسكر في قيادة عمليات نينوى الى القوات العراقية بعد انسحاب التحالف الدولي منه وفق التزامه بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية".

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