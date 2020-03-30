الحكومة السورية تعتزم منح معونة لمن توقفت أعمالهم بسبب كورونا

2020/03/30 | 16:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الحكومة السورية، على منح معونة مالية للعمال الذين توقفت أعمالهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس “كوفيد ١٩” المعروف بـ كورونا.وقالت وزيرة العمل في الحكومة “ريما القادري” في

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