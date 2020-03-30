العراق.. النجف تسجل 18 اصابة جديدة بفايروس كورونا

2020/03/30 | 17:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية صحة النجف في العراق، اليوم الاثنين، عن تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة اغلبها حالات ملامسة لاشخاص حاملين للفيروس....

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