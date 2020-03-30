إصابة محافظ البنك المركزي العراقي وعائلته بكورونا

2020/03/30 | 17:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع عراقي، اليوم الاثنين، باصابة محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، وعائلته بفيروس كورونا، مؤكدا اقامتهم حاليا داخل الحجر الصحي في منزل...

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