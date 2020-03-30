المركزي ينفي إصابة محافظه بفايروس كورونا المستجد

2020/03/30 | 17:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نفى البنك المركزي العراقي، الاثنين، اصابة محافظه علي العلاق بفايروس كورونا المستجد.

وقال مصدر مخول في البنك في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "ينفي البنك المركزي ما اشيع عن اصابة محافظه علي محسن اسماعيل، بفيروس كورونا، ويؤكد سلامته الشخصيَّة وحرصه والتزامه بجميع اجراءات الوقايةوتعليمات الجهات المعنية".

وأضاف البيان "وفي الوقت الذي يتمنى فيه السلامة لجميع العراقيين يحث البنك المركزي وسائل الإعلام على توخي الدقة أثناء تداول الانباء، وتلقيها من مصادرها، حرصاً على المصداقية أمام الرأي العام".

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