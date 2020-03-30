صحة الإقليم توجه رسالة شديدة اللهجة الى المواطنين

2020/03/30 | 17:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]وجهت وزارة الصحة بإقليم كردستان، الاثنين، رسالة شديدة اللهجة الى المواطنين الإقليم بعد تسجيل 22 إصابة جديدة في 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الى 150 إصابة.

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