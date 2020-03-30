2020/03/30 | 17:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل جابر، الاثنين، عن انقسام كبير بين الكتل السياسية الشيعية بشأن تمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، فيما بين ان تحالف الفتح لازال متمسكا بموقفه الرافض من تمرير الزرفي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف عن انقسام شيعي بشأن تمرير حكومة الزرفي) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف عن انقسام شيعي بشأن تمرير حكومة الزرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).