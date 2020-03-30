2020/03/30 | 17:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة: شاحنة محملة بجثث ضحايا كورونا في نيويورك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/30 | 17:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة: شاحنة محملة بجثث ضحايا كورونا في نيويورك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة: شاحنة محملة بجثث ضحايا كورونا في نيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).