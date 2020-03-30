ميسي: لاعبو برشلونة خفضوا 70% من أجورهم

2020/03/30 | 17:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، استعداد لاعبي برشلونة لتخفيض جزء كبير من رواتبهم، حتى يتمكن موظفو النادي من الحصول على أجورهم كاملة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.وأكد الأرجنتيني، عبر بيان نشره عبر حسابه الخاص على “إنستجرام”، على أن جميع اللاعبين وافقوا على تخفيض أجورهم بنسبة 70%، مع استمرار توقف النشاط […]

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