كردستان تدعو العائدين للاقليم بعد 15 شباط للخضوع للفحص

2020/03/30 | 17:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….دعت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاثنين المواطنين العائدين بعد منتصف شهر شباط الماضي الى الخضوع للفحوصات المختبرية للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد.وذكر بيان للوزارة انه “نسترعي انتباه المواطنين الذين كانوا قد سافروا الى خارج البلاد من تاريخ 15/2/2020 ولغاية الان الى الاسراع فورا للاتصال بالرقم 122 او مراجعة […]

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