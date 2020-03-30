وصول “كورونا” إلى مكتب نتنياهو

2020/03/30 | 17:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤولون في #تل_أبيب اليوم بأن فيروس “كورونا” وصل إلى مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين #نتنياهو”، دون تأكيد ما إذا كان الأخير قد تعرض لاحتمال الإصابة.ونقلت وكالة “رويترز” عن

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