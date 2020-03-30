شاهد: نتائج دراسة لـ30 دولة بشأن توقع “الاسوء” أو تحسن الأوضاع قريبًا.. العراقيون والاسيويون “متفائلون” والاوربيون “يائسون”

2020/03/30 | 17:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهرت نتائج دراسة استطلاعية، تصاعد تفاؤل الشعب العراقي على خطى الشعوب الاسيوية المتمثلة بكوريا الجنوبية، في الاعتقاد بتجاوز المرحلة الاخطر وانتظار قادم أفضل، فيما تظهر الدراسة “تصاعد اليأس الأوروبي” الذي يعتقد بأن الاسوء لم يحدث بعد.وقامت مؤسسة كَالوب الدولية للأبحاث، باستطلاع شمل 30 دولة حول الاعتقاد فيما اذا كان الأسوء […]

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