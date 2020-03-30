2020/03/30 | 17:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال محللو جولدمان ساكس وهي مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، تعدّ من أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، الاثنين، إن وباء كورونا وما ترتب عليه من انخفاض لأسعار النفط سيقود لقطاع نفط أقوى وأصغر حجما.

ومُنيت أسعار الخام بانخفاض آخر كبير يوم الاثنين مع تفاقم الوباء فيما لا تلوح في الأفق نهاية لحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.



في غضون ذلك، أُرغمت المصافي حول العالم على وقف العمليات بسبب هبوط حاد للطلب مما يدفع المتعاملين والمحللين للمسارعة لخفض التوقعات.

وقال جولدمان في بيان "إذا حدث انسداد في خطوط الأنابيب بسبب إغلاق المصافي ولم يجر تكوين مخزونات وتقلص الاحتياطي، سيقود ذلك لتحول سريع جدا للخطر صوب حدوث نقص في النفط".



وتابع أن ذلك قد يؤدي بدوره لعجز نفطي لترتفع الأسعار فوق السعر المستهدف في توقعات البنك البالغ 55 دولارا للبرميل لعام 2021.



وقال البنك "من المرجح أن يغير ذلك قواعد اللعبة في الصناعة".

وتابع "ستجمع شركات النفط الكبرى أفضل الأصول في الصناعة وتتخلى عن أسوأها..



حين تنتهي مدة التراجع، سيكون هناك عدد أقل من الشركات ولكن القيود الرأسمالية ستظل قائمة".

ويتراجع الطلب على النفط بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، ووفقًا لبنك جولدمان ساكس فأن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة وروسيا وكندا هو الأكثر عرضة للخطر، مبينا ان استهلاك النفط سينخفض بـ26 مليون برميل هذا الأسبوع أو بنسبة 25% وسط إجراءات التباعد الاجتماعي لاحتواء فيروس كورونا، الذي بات يؤثر على 92% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتوقع جولدمان ساكس بقاء خام برنت بالقرب من مستوى العشرين دولاراً للبرميل مشيراً إلى أن أزمة النفط الحالية ستدفع صناعة الطاقة إلى إعادة الهيكلة التي تحتاجها بشدة، على الرغم من أن التوجه للتخفيف من انبعاثات الكربون قد يعوق الاستثمار الواسع المطلوب للتعافي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يغير الوباء قواعد اللعبة في قطاع النفط؟) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يغير الوباء قواعد اللعبة في قطاع النفط؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).