أمانة العاصمة تعلن تعفير 19 قطاعاً سكنياً ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد

2020/03/30 | 17:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت أمانة بغداد ، اليوم الاثنين، عن قيام ملاكاتها بتعفير 19 قطاعاً سكنياً ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة.وذكرت الأمانة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان” ملاكاتها في بلديتي الصدر الاولى والصدر الثانية قامت بحملات تعفير تضمنت 19 قطاعاً سكنياً خلال الايام القليلة الماضية”.وأشارت الى “استمرار ملاكاتها في تعفير وتعقيم […]

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