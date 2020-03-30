صحة واسط: أرسلنا 400 عينة مشتبه بإصابتها بكورونا الى بغداد

2020/03/30 | 17:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسط أعلنت دائرة صحة واسط ،اليوم الاثنين، عن إرسالها أكثر من 400 عينة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا إلى مختبر الصحة المركزي حتى الآن كانت غالبية النتائج سالبة أي خالية من المرض.وذكرت الدائرة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “المجموع التراكمي للحالات المصابة في المحافظة 8 حالات منها 3 حالات […]

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