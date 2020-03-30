صحة السليمانية توجه تحديا لشاسوار بزيارة المصابين بكورونا بلا اجراءات احترازية

2020/03/30 | 17:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه المتحدث باسم صحة مديرية صحة السليمانية الدكتور ياد نقشبندي يوم الاثنين دعوة للذين ينفون وجود كورونا بزيارة مركز الحجر الصحي في المحافظة.

وفي تغريدة له قال نقشبندي "للذين ينفون كورونا ليزوروا مركز كورونا في سرجنار".

‪واضاف انه "اذا كنت شجاعا وعلى ثقة من كلامك يا شسوار عبالواحد فقم انت وعائلتك وبدون اجراءات احترازية زيارة مركز سرجنار وصافح المرضى هناك وقدم لكل واحد منهم باقة ورد لنعرف هل هناك وجود لكورونا او لا؟

وكان زعيم حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد قد كتب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين انه "لا وجود لكورونا في اقليم كوردستان وحكومة الاقليم تتخذ هذا الامر ذريعة لفرض الحجر المنزلي".

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