2020/03/30 | 17:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة الدفاع ، اليوم الاثنين، القبض على مشتبه به وضبط كدس عتاد داخل منزله في قضاء الرطبة غربي محافظة الانبار.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه “الفرقة الأولى بالجيش وقوة من حشد الرطبة وطوارئ شرطة الانبار وبناء على معلومات استخبارية تمكنت من القبض على مشتبه به في الحي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع: القبض على مشتبه به ومصادرة كدس عتاد من منزله غرب الانبار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع: القبض على مشتبه به ومصادرة كدس عتاد من منزله غرب الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).