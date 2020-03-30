التقاعد العامة تعلن المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر نيسان

2020/03/30 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي عن سبب غير معلن لمعظم حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في العراق فيما أشار الى ان خطره بعموم يحتاج الى فترة 3 أسابيع أخرى شرط التزام المواطنين بحظر التجوال.

وقال الحجامي في مقابلة متلفزة

بغداد اليوم _ بغداد

وجه محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، اليوم الاثنين، باعداد بيانات فورية لملامسي طبيب تأكدت اصابته بكورونا.

وذكر المكتب الاعلامي للشعلان، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الأخير "وجه بتشكيل خلية أزمة طارئة من المخ

بغداد اليوم _ بغداد

شارك أهالي مدينة الصدر في بغداد، اليوم الاثنين، بحملة للتبرع بالدم لمرضى الثلاسيميا.

وذكر المكتب الاعلامي للنائب، جواد الموسوي، أن "ابناء مدينة الصدر المجاهدة وبالتعاون مع مصرف الدم الوطني، بادروا اليوم صباحا باجر

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