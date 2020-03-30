2020/03/30 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

وصف مسؤول العلاقات في محور الشمال في الحشد الشعبي علي الحسيني، الاثنين (30 اذار 2020)، انسحاب...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قيادي بالحشد يصف انسحاب القوات الامريكية من "K 1" بـ"الهروب" ويكشف وضع كركوك الأمني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قيادي بالحشد يصف انسحاب القوات الامريكية من "K 1" بـ"الهروب" ويكشف وضع كركوك الأمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).