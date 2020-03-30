بالصور: نجل السيستاني الأكبر مرتدياً الكمامة في ثاني ظهور علني بالنجف منذ دخول كورونا للعراق

2020/03/30 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

ظهر محمد رضا، النجل الأكبر للمرجع الديني الأبرز، علي السيستاني، اليوم الإثنين، مرتدياً الكمامة في ثاني ظهور علني له بهذه الهيئة بالنجف منذ دخول كورونا للعراق.

وحصلت (بغداد اليوم)، على صور لنجل المرجع السيستاني، محمد رضا، مرتديا الكمامة، للمرة الثانية، اثناء تشييع المحقق والنسابة عبد الستار الحسني.

وقبل أيام، ظهر نجل المرجع الأبرز، مرتديا الكمامة للمرة الأولى، اثناء الصلاة على جنازة عبد المهدي الشيرازي.

وسجل العراق اول اصابة بفيروس كورونا بتاريخ 24 شباط 2020 ، لطالب ايراني يدرس العلوم الدينية في النجف.

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، ( الاثنين 30 آذار 2020)، أن الايام الـ10 المقبلة هي الفيصل في المعركة مع فيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما شدد على ضرورة إنزال الجيش للمناطق التي لا تلتزم بقرار حظر ال

بغداد اليوم- بغداد

نفى المتحدث الرسمي للعمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الاثنين (30 آذار 2020)، عزم قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، المنسحبة من القواعد العراقية مؤخراً، التمركز في قاعدة "عين الأسد" في الانبار، وقواعد إقليم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت خلية الإعلام الأمني الحكومية، الاثنين (30 اذار 2020)، تفاصيل انسحاب قوات التحالف الدولي من مقرها في نينوى.

وقالت الخلية في بيان لها، نقلاً عن العمليات المشتركة العراقية، إنه "بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بي

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