ميسي يتخلى عن ٧٠ بالمئة من راتبه

2020/03/30 | 17:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، استعداد لاعبي برشلونة لتخفيض جزء كبير من رواتبهم، حتى يتمكن موظفو النادي من الحصول على أجورهم كاملة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأرجنتيني، عبر بيان نشره عبر حسابه الخاص على "إنستجرام"، على أن جميع اللاعبين وافقوا على تخفيض أجورهم بنسبة 70%، مع استمرار توقف النشاط الحالي.

وقال ميسي في البيان: "لم يعد الأمر يمثل لنا مفاجأة بوجود أشخاص في النادي يحاولون وضعنا تحت الأضواء وإضافة ضغوطات علينا للقيام بما نريده بالضبط".

وأضاف: "حان الوقت للإعلان أنه إلى جانب تخفيض أجورنا بنسبة 70% في فترة الطوارئ، سنساهم أيضًا في ضمان حصول موظفي النادي على 100% من أجورهم، طالما أن الوضع الحالي لم يتغير".

وتابع ميسي: "السبب وراء عدم إعلاننا لذلك، هو حاجتنا لإيجاد حلول حقيقية لمساعدة النادي، وكل من تأثر بهذا الوضع".

في نفس السياق، نشر الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، نفس البيان على حسابه بموقع "إنستجرام"، ليعلن تضامنه مع باقي لاعبي البلوجرانا في محنة الفريق.

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