بالوثيقة.. نائب يقترح على الحكومة صرف 100 الف لكل فرد

2020/03/30 | 17:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداقترح رئيس لجنة الاوقاف الدينية النيابية، حسين اليساري، اليوم الاثنين، على الحكومة صرف مبلغ 100 الف دينار لكل فرد في العوائل الفقيرة في ظل الحظر الوقائي المفروض من قبل خلية الازمة.وبحسب الوثيقة التي حصلت "كلكامش برس" على نسخة منها، فأنه اقترح "صرف منحة مالية للعوائل ذات الدخل المحدود قدرها (100 الف دينار لكل فرد) بالسرعة الممكنة".

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