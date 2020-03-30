كربلاء تمدد حظر التجوال الوقائي الى 11 نيسان المقبل

2020/03/30 | 17:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت خلية الأزمة في محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، انها قررت تمديد حظر التجوال لغاية 11 من شهر نيسان المقبل.وقالت الخلية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "تقرر تمديد حظر التجوال لغاية 11 من شهر نيسان المقبل في المحافظة".وأضافت انها "قررت إرسال ثلاثة أفواج أمنية ونشرها على المداخل الخارجية للمحافظة من أجل منع دخول أي زائر"، مؤكدة أن "الخلية قررت أيضاً حجر الوافدين كافة خلال الزيارة الشعبانية من داخل وخارج المحافظة".

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