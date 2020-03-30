بالصور..الهند تستعمل قطاراتها لعزل مصابي كورونا

2020/03/30 | 17:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت إدارة السكك الحديد الهندية، عن إجراءات جديدة لعزل مصابي كورونا، بعد تزايد الاصابات في البلاد.وذكرت السلطات بحسب تقارير صحفية، “الى الان نحن في طور تطوير النموذج التجريبي للعيادة الاولى على متن مقطوراتنا، والتي تحتوي على 10 أسرة و4 حمامات”.

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